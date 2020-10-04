مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي بمناسبة الأربعينية

2020/10/04 | 23:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وذكرت الأمانة العامة في بيان، 4 تشرين الأول/أكتوبر، إن قرارًا صدر "بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس 8 تشرين الأول في دوائر الدولة كافة، باستثناء الخدمية منها، تزامنًا مع ذكرى أربعينية الإمام الحسين".

ويشارك ملايين المسلمين الشيعة في إحياء أربعينيّة الحسين في كربلاء في العشرين من شهر صفر، في أكبر تجمّع ديني سنوي للشيعة حول العالم يشارك فيه الملايين، لكن أزمة الجائحة ساهمت بتراجع الأعداد هذا العام، إذ سمحت السلطات العراقية بدخول عدد محدود جدًا من الزائرين الأجانب.

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