محافظ النجف يرافق كوادر هيئة الإعلام والاتصالات لفحص جودة خدمات الهاتف النقال

2020/10/04 | 23:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

بهدف الاطلاع ميدانياً على واقع خدمات الاتصالات، رافق محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري الفريق الهندسي والفني برئاسة الأستاذ سند العابدي مدير مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في الفرات الاوسط في الجولة الميدانية لعموم المحافظة وخصوصا المناطق الأكثر اكتظاظا بالزائرين الوافدين إلى محافظة النجف الأشرف.

وقد اطلع محافظ النجف على آليات فحص جودة خدمات الهاتف النقال لخدمات الجيلين الثاني والثالث، والاجهزة المستخدمة بهذا بخصوص.

وقد أثنى الياسري على دور كوادر الهيئة، مثمنا جهودهم المتواصلة على مدار الساعة لتحديد وضبط اية مخالفات أو ضعف في خدمات الهاتف النقال المقدمة للزائرين.

وقد شكر الياسري جهود الإدارة التنفيذية للهيئة لدورها الفعال والتعاون في تقديم أفضل الخدمات سواءً بجائحة كورونا أو من خلال الفرق الجوالة والتغطيات المستمرة للزيارة الاربعينية ومسح عموم مناطق الفرات الاوسط.

بدوره قدم الأستاذ سند العابدي مدير مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في الفرات الاوسط شكره وتقديره لمحافظ النجف على مرافقته فريق الهيئة، وحرصه الدؤوب على تنفيذ الواجبات لخدمة أبناء محافظة النجف الأشرف.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الإعلام والاتصالات في الفرات الاوسط مستمرة بالعمل لتقديم خدماتها للزائرين بمناسبة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

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