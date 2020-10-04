2020/10/04 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: استقـدام مدير عـام صحــة نينـوى الأسبـق

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاحد عن صدور أمر استقدام للمدير العام لدائرة صحَّة نينوى الأسبق؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في قضية "عدم استخدام أجهزةٍ طبيَّةٍ موجودةٍ في مخازن المديريَّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيباري: بعثة الأمم المتحدة بالعراق تقوم بدور الوساطة لتهدئة الأوضاع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيباري: بعثة الأمم المتحدة بالعراق تقوم بدور الوساطة لتهدئة الأوضاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).