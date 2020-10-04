كورونا يلغي مباراة يوفنتوس مع نابولي في الدور الإيطالي

2020/10/04 | 23:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألغيت مباراة يوفنتوس مع نابولي، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لعدم وصول نابولي إلى الملعب، اليوم الأحد.



وقرر آنييلي دوفيري حكم المباراة إلغاء المباراة بعد تأكد عدم ووصول لاعبي نابولي لملعب المباراة.

ووصلت حافلة يوفنتوس لملعب أليانز ستاديوم، وأجرى لاعبو البيانكونيري تمارين الإحماء، كما أعلن آندريا بيرلو تشكيلة الفريق، وتواجد طاقم التحكيم، في حين لم يسافر لاعبو نابولي لمدينة تورينو، بعد إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يعتبر نابولي خاسرا بنتيجة 0/3 لتغيب لاعبيه عن المباراة.

وفي وقت سابق قررت رابطة الدوري الإيطالي الإبقاء على موعد مباراة يوفنتوس ونابولي.

وطلب نابولي تأجيل المباراة بعد إصابة لاعبيه بيتور زيلينيسكي وإليف إلماس بفيروس كورونا المستجد، في المقابل أصرت رابطة الدوري الإيطالي على إقامة المباراة في موعدها، وأوضحت أن القواعد الحالية تهدف لضمان صحة الجميع والمعاملة المتساوية لجميع الأندية واحترام مبادئ الروح الرياضية.

وينص بروتوكول الدوري الإيطالي، المتعلق بفيروس كورونا، على أن الفريق الذي يملك 13 لاعبا متاحا بما في ذلك حارس المرمى، فإنه يتوجب عليه لعب المباراة.

ونقل حساب يوفنتوس على موقع ”تويتر“ عن أندريا أنيلي رئيس النادي قوله: ”كان علينا أن نأتي إلى هنا لمشاهدة واحدة من أفضل المباريات في الموسم.



وبدلا من ذلك نجد أنفسنا في موقف معقد“.

وأضاف ”أعتقد أن البروتوكول الذي وضعه الاتحاد هو وثيقة جيدة، يجب تحديثها بناءً على الحالات.



إنه وضع غير عادي للجميع الآن“.

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