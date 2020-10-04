الكاظمي يوجه بالتأكيد على قرار سابق يتعلق بفيروس كورونا

2020/10/04 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة بشأن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا وعدم تبني الأخبار التي لا تستند إلى دليل علمي.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" تلقى نسخة منه اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، إن "الكاظمي خلال ترؤسه الجلسة التاسعة عشرة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، المنعقدة في الثلاثين من أيلول الماضي، وجه بالتأكيد على ما جاء بالفقرتين (4) و(5) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 86 لسنة 2020 والتشديد على القنوات الفضائية، بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة بشأن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا وعدم تبني الأخبار التي لا تستند إلى دليل علمي".

يذكر أن الفقرتين الرابعة والخامسة من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم 86 لسنة 2020، نصتا على قيام جهاز الأمن الوطني وهيئة الإعلام والاتصالات، برصد المواقع التي تسيئ للمؤسسات الصحية، والتي تحاول زعزعة ثقة المواطن بالجيش الأبيض والرعاية الطبية وحجبها وتأكيد أهمية عدم ترويج القنوات الإعلامية لأية معلومات غير مستندة الى دليل علمي.

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