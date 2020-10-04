الصحة تصدر بيانا بشأن كورونا.. وتوجه رسالة لزائري كربلاء

2020/10/04 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، انها سجلت زيادة عدد المتعافين من الوباء اكثر من عدد الاصابات لليوم الثاني على التوالي، فيما واستمرت نسب الوفيات في تنازل مستمر، عازية ذلك إلى التحسن الواضح في الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وتوفر الفحوصات والعلاجات اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان "ديجيتال ميديا إن آر تي" تلقى نسخة منه اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، انها "سجلت لليوم الثاني على التوالي زيادة عدد المتعافين من الوباء اكثر من عدد الاصابات، حيث ارتفعت نسبة التعافي الى اكثر من 81%، واستمرت نسب الوفيات في تنازل مستمر حتى وصلت الى اقل من 2،5%، نتيجة التحسن الواضح في الخدمة الصحية المقدمة للمرضى واستيعاب مؤسساتنا الصحية لاعداد الاصابات وتوفر الفحوصات والعلاجات اللازمة".

وأضاف البيان: "نهيب بالزوار المتوجهين نحو كربلاء الامام الحسين الالتزام التام بارتداء الكمام والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين لمنع زيادة الاصابات والحفاظ على قدرة مؤسساتنا الصحية على استيعاب المرضى واستمرار ارتفاع نسبة الشفاء".

وحذرت الوزارة في بيانها "المواطنين من سماع بعض الاراء الشاذة التي تشجع على عدم ارتداء الكمام وتخالف كل المبادئ العلمية والمهنية والاخلاقية والشرعية حيث ثبت بما لا يقبل الشك على ان الوسيلة الاكثر نجاحا في الوقاية من الوباء هو ارتداء الكمام وخاصة ان اغلب دول العالم قد فرضت غرامات باهضة على مواطنيها عند عدم ارتداء الكمام".

وتابع "وننبه الى أن من يدعو لعدم ارتداء الكمام يشارك بصورة مباشرة في زيادة الاصابات والمساهمة في ازهاق ارواح الناس ونطالب الجهات القضائية باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحقه كما ندعو النقابات الطبية والصحية ومنظمات المجتمع المدني والقنوات الاعلامية لاخذ دورها المعهود في مثل هذه الظروف العصيبة التي يعيشها بلدنا الحبيب لتبادر في القيام بالنشاطات التوعوية الميدانية وبث الثقافة الصحية الوقائية للمواطنين والزائرين وحثهم على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ودعم جهود وزارة الصحية في معركتها ضد هذا الوباء العنيد ومساندة كوادرها البطلة وهم يقومون بواجبهم المقدس في هذه المعركة من اجراء الفحوصات وعلاج المصابين ومتابعة الملامسين واجراء المسوحات الميدانية، وذلك لاستدامة الخدمات الصحية في هذه الظروف ولكسب المعركة مع جائحة كورونا وسيسجل التأريخ هذه المواقف".





واختتم البيان بالقول: "تحية حب واجلال لابطال جيشنا الابيض في الصد الاول ومفارزنا الصحية والجهات الساندة لها المنتشرة على طول مسير الزائرين وهم يقدمون الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والوقائية لزوار سيد الشهداء ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام، حمى الله العراق وشعبه من كل سوء".

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