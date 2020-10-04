في ابرز الاحداث.. طوارئ في ذي قار.. وانخفاض باعداد الاصابات بكورونا في العراق

2020/10/04 | 23:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجل العراق لليوم الثاني على التوالي انخفاضاً بأعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الصحة والبيئة ارتفاع نسبة الشفاء من الجائحة في البلاد.

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