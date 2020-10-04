العاني يخوض مرانه الأول مع الجوية

2020/10/04 | 23:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} خاض لؤي العاني مرانه الأول مع القوة الجوية، بعد وصوله إلى العاصمة بغداد قادما من المغرب.

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