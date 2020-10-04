فضيحة على أرض مسرح الأحلام ..فوز توتنهام على اليونايتد بنصف درزن

2020/10/04 | 23:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

ضمن منافسات الجولة الرابعة من ​الدوري الإنجليزي الممتاز​، عاد فريق ​توتنهام​ إلى سكة الانتصارات بعد أن اكتسح مضيفه ​مانشستر يونايتد​ بنتيجة 6 – 1، وأقيمت هذه المواجهة على ملعب الاولد ترافورد .وكان فريق السبيرز قد تعادل أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة، بينما كان فريق الشياطين الحمر قد انتصروا على برايتون بواقع 3 – 2 .وبالعودة إلى اللقاء، تمكن فريق المان يونايتد من احراز هدفه الوحيد باكراً عن طريق برونو فيرنانديز من ركلة جزاء تحصل عليها بعد خطأ ارتكبه اللاعب دافينسون سانشيز على أنطوني مارسيال، لتشتعل أجواء المباراة حيث أحرز فريق الضيوف هدف التعادل في الدقيقة الثالثة عن طريق ندومبيلي، وبعد 4 دقائق فقط سجل فريق توتنهام هدف التقدم عبر اللاعب سون بمساعدة من النجم هاري كاين، وزاد أنطوني مارسيال من معاناة فريقه حيث تعرض للطرد عقب تحصله على بطاقة حمراء في الدقيقة 28، وبعد دقيقتين سجل النجم كاين الهدف الثالث لفريقه بعد تمريرة حاسمة ورائعة من زميله هونج مين سون الذي بدوره سجل الهدف الرابع في الدقيقة 36، ولم يجد أبناء المدرب أولي جونار سولشاير الخطة المناسبة للحد من خطورة فريق الضيوف الذين واصلوا تألقهم من خلال مواصلة الضغط على مرمى الحارس دي خيا، حيث تمكنوا من تعزيز النتيجة بعد أن سجل اللاعب سيرج اورييه الهدف الخامس في الدقيقة 50، وتحصل فريق السبيرز لركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه اللاعب الفرنسي بول بوجبا على بن دافيز ليسجلها النجم هاري كاين بنجاح داخل شباك المرمى، وفي الدقائق الأخيرة عاد أبناء المدرب المخضرم جوزيه مورينيو إلى الخلف للحد من خطورة الشياطين الحمر الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة ولكن فرصهم باءت بالفشل لحين انتهاء اللقاء بنتيجة مدوية 6 – 1 .

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