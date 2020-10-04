كتاب يوثق تاريخ المرأة البحرينية في القرن العشرين - حسن مدن

2020/10/04 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لا يوجد تاريخان منفصلان أحدهما للرجال والآخر للنساء.



وحين نتحدث عن التاريخ الحديث والمعاصر لوطننا البحرين، فإنه لا يمكن كتابة هذا التاريخ، والوقوف عند أهم المحطات فيه دون التوقف أمام مساهمة المرأة في صنع هذا التاريخ، خاصة عند تلك المنعطفات بالذات.



وطبيعي أن حجم التحولات الاجتماعية – الاقتصادية التي شهدتها البحرين واتساع الخدمات في مجالات التعليم والصحة والتوعية قد أسهما في إحداث حراك اجتماعي نشط ......





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