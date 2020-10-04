التعصب القومي والتعصب الديني - محيي الدين محروس

2020/10/04 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس من حيث المعنى المقصود بالتعصب هو عصبية الإنسان لجماعته القومية أو الدينية أو الاجتماعية …إلخ،وذلك بغض النظر عن مواقف „ الحق „ و „ العدل „ لهذه الجماعة.



وعادةً يشوبها الكره ومناصبة العداء للآخر.



المشكلة مع المُتعصبين بأنهم يعتقدون بأنهم يخدمون مصالح الفئة التي ينحازون إليها! ولكن نعرف من تجارب التاريخ بأن أصحاب التعصب للقادة وأتباعهم أدى إلى حروب وكوارث اجتماعية.مثال كمال أتا ......





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