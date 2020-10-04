استون فيلا يسحق ليفربول بسباعية في البريمرليغ

2020/10/04 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

سقط ليفربول بقسوة أمام مضيفه أستون فيلا 2-7 مساء الأحد، في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول مباراة مخيبة بكل معنى الكلمة، وظهر دفاعه بصورة كارثية، ليتلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 9 نقاط.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك ليفربول 7 أهداف في مباراة واحدة، منذ أن خسر أمام توتنهام بالنتيجة ذاتها (2-7)، في نيسان 1963.

يذكر أن أستون فيلا خاض 3 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز بها جميعا، علما بأنه نجا في اللحظة الأخيرة من الهبوط إلى دوري الـ"تشامبيونشيب" الموسم الماضي.

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