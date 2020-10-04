"حالة الطوارئ القصوى" في باريس.. كورونا يلقي بظلاله على عاصمة الحب 

2020/10/04 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت السلطات الفرنسية، الأحد، حالة الطوارئ على العاصمة باريس وضواحيها بعد زيادة حادة في أعداد الإصابات بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

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