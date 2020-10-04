احباط هجوم شنه داعش على نقطة أمنية شمال شرق بعقوبة

2020/10/04 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإحباط هجوم شنه تنظيم داعش على نقطة أمنية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الجيش احبطت هجوماً شنه تنظيم داعش على نقطة مرابطة متقدمة في اطراف قرية شيريك قرب خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف أن "القوات الامنية تصدت للهجوم وهي تطارد فلول التتظيم في الاراضي الزراعية"، مؤكدا عدم وقوع اية اصابات في صفوف الجيش".

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