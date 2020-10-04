العراق يشهد أمطارا متفرقة غدا الأثنين (خارطة)

2020/10/04 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الأحد، إلى هطول زخات خفيفة من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد صباح ونهار يوم غد الاثنين.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، عبر تدوينة بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (4 تشرين الأول 2020): "زخات خفيفة متفرقة من الامطار صباح ونهار غد الاثنين في واسط ومدن الفرات الاوسط والسماوة وشمال ذي قار وشمال ميسان".

وأشار عطية، إلى "ارتفاع طفيف بمعدلات الرطوبة السطحية صباح الاثنين والثلاثاء في مدينة البصرة تنتهي الثلاثاء ليلا مع تحول الرياح شمالية غربية" .

وأضاف: "وكذلك ترتفع الرطوبة قليلا في ميسان وذي قار تنتهي تدريجيا نهار الثلاثاء" .

وزاد المتنبئ الجوي: "وتشير التوقعات إلى استمرار الاعتدال بدرجات الحرارة في مدن وسط وغرب وشمال البلاد مع انخفاض اخر يبدأ يوم الثلاثاء واحساس بالبرودة ليلا".

وأوضح، كما "تشير التوقعات ايضا الى اعتدال الاجواء نهارا في مدن الجنوب ومنها البصرة اعتبارا من يوم الاربعاء وانخفاض درجات الحرارة بعدة درجات".

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