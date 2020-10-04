الصحة العالمية توضح حقيقة قرب دخول العراق مرحلة الوباء الكامل

2020/10/04 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أوضحت منظمة الصحة العالمية، الأحد، حقيقة قرب دخول العراق مرحلة الوباء الكامل للبلاد.

وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (4 تشرين الأول 2020)، إن "المنظمة تنفي ما نشرته بعض وكالات الأنباء المختلفة عن قرب العراق من دخول مرحلة الوباء الكامل للبلاد".

وأضاف، أن "المنظمة تؤكد أن العراق في مرحلة انتشار مجتمعي للفيروس ومسيطر عليه تماما من الوزارة والدولة".

وأشار إلى أن "المنظمة تهيب بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينسب لها من تصريحات من شأنها إثارة الرعب بين أفراد الشعب العظيم".

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