تاريخ الدين: الدين في منطقة الفولغا وغرب جبال الأورال - مالك ابوعليا

2020/10/05 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياتُعتَبَر الروافد الوسطى لنهر الفولغا من بين الأماكن في أوروبا حيث كانت تُمَارس الأشكال المُبكرة من المُعتقدات الدينية لفترةٍ طويلة بشكلٍ خاص (ولا تزال كذلك الى حدٍ ما).



ان الشعوب التي تعيش هناك هي الموردوفيون Mordvinians والمارييون Mari، والأدمورتيون Udmurts (المجموعة الفنلندية-الاوغرونية) Ugro-Finnish group والتشوفاش Chuvashes و ......





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