الجزائر تتخذ إجراءات إضافية لتخفيف قيود كورونا

2020/10/05 | 00:26 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في الجزائر العاصمة يوم 20 مارس اذار 2020.تصوير: رمزي بودينا - رويترز.الجزائر (رويترز) - قالت الحكومة الجزائرية يوم الأحد إنها ستتخذ خطوات إضافية لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا بما يشمل إعادة فتح المدارس والجامعات وذلك بعد تراجع عدد الإصابات اليومية.وأضافت الحكومة في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه بموجب الإجراءات الجديدة سيتم إعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر تشرين الأول والجامعات في 22 نوفمبر تشرين الثاني.وخففت الجزائر القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وشمل ذلك استئناف خدمات النقل العام وإعادة فتح بعض الشركات والمساجد وأماكن الترفيه.إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن

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