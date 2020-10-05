ترامب يغادر المستشفى

2020/10/05 | 00:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المستشفى حيث كان يعالج من فيروس كورونا وسط انباء عن تحسن حالته الصحية.

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