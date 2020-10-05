الزوراء يتسلم ملياري دينار من وزارة النقل

2020/10/05 | 00:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تسلم نادي الزوراء الرياضي، مبلغ ملياري دينار من الداعم الرسمي له وزارة النقل.

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