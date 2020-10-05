رحيل موجع! - طه رشيد

2020/10/05 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طه_رشيد غادرنا في الثامن من ايلول في باريس، شاب عرف بابتسامته الدائمة وبصوته الدافئ الرقيق.



وشكلت له هاتان الصفتان ميزة محببة عند زملائه واصدقائه.انه مازن الصكار،( نجل الفنان الشمولي الراحل محمد سعيد الصكار)، والذي عرف في فرنسا بمنجزه الفني في عالم الفوتوغراف ( التصوير الصحفي )، حتى انبرت مجلة “باري ماتش” الشهيرة قبل ايام بنشر تحقيق طويل عن منجز هذا الفنان المبدع، الذي جال بلدانا عديدة ليوثق بالصورة و ......





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