حتمية الانصهار للخروج من العزلة - محمد علي الماوي

2020/10/05 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_الماوي مقدمةيقرّ الشيوعي بان "الشعب وحده هوالقوّة المحركة في خلق تاريخ العالم" كما يقر ان الجماهير هي صانعة التاريخ لان "الجماهير هي الأبطال الحقيقيون اما نحن فنبدو في كثير من الأحيان سذجا نثير الضحك وبدون هذا الفهم يستحيل علينا تحصيل ابسط المعارف"(تحقيقات في الريف-ماو المجلد الثالث 1941)ان الجماهير الشعبية قوة خلاقة لاحدود لها فبامكانها إن تنظّمت الزحف نحو جميع فروع الإنتاج وإضعاف السلطة وإجبار ......





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