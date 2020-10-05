"زيارة مفاجئة".. فيديو لترامب خارج المستشفى 

2020/10/05 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، في سيارة خارج المستشفى الذي يتلقى فيه الرعاية الطبية بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19.

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