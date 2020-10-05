ترامب يعود إلى مستشفى ولتر ريد بعد تحية أنصاره

2020/10/05 | 01:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى مستشفى ولتر ريد بعد تجوله في محيطه بالسيارة لتحية أنصاره، وسط انباء عن تحسن حالته الصحية.

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