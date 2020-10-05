١٥٠٠ زائر من كل دولة الى كربلاء لإحياء أربعينية الحسين

2020/10/05 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء‭- ‬الزمان‭ ‬ بدأت‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬الشيعية‭ ‬المقدسة‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬الاحد‭ ‬باستقبال‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الزوار‭ ‬الشيعة‭ ‬لاحياء‭ ‬أربعينية‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬عليه‭ ‬السلام،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬التجمعات‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بينهم‭ ‬آلاف‭ ‬اتوا‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬رغم‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ وتعد‭ ‬ذكرى‭ ‬مقتل‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين،‭ ‬حفيد‭ ‬النبي‭ ‬محمد،‭ ‬الأشد‭ ‬حزنا‭ ‬في‭ ‬التأريخ‭ ‬الإسلامي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشيعة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ […]

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