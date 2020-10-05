هدير الماء الطهور

2020/10/05 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام توسّخ العراق بالشعار السياسي والحزب السياسي والمال السياسي وبكل ما قيل انه سياسي وحتى بالذي يقدم نفسه دينياً وهو الى النخاع ماض في برنامج سياسي.توشك العراق كثيراً ولم تعد هناك فرص كثيرة، بل ربّما لم تعد له فرصة على الاطلاق في خلال جيل كامل أن ينظّف نفسه ويظهر مشرقاً تحت […]

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