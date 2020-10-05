جونسون:بريطانيا بوسعها أن تزدهر بقوة دون اتفاق تجاري مع أوروبا

2020/10/05 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬بريطانيا‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزدهر‭ ‬بقوة‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬لمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬غداة‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬المحادثات‭ ‬المتعثرة‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭.‬ وقال‭ ‬جونسون،‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬فيديو‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين،‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ […]

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