أردوغان: تركيا تسعى لتعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا

2020/10/05 | 01:38 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان (الى اليمين) خلال اجتماع مع السراج في اسطنبول يوم الاحد.صورة من الرئاسة التركية محظور اعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن بلاده تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا.جاءت تصريحاته بعد اجتماع مع رئيس وزراء ليبيا فائز السراج الذي يعتزم التنحي الشهر الجاري.ووقع السراج اتفاق تعاون عسكري مع أردوغان العام الماضي حول مسار الصراع لصالح قوات حكومة الوفاق الوطني في مواجهة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.وبعد اجتماع بين الرجلين ضم مساعدي كل منهما في اسطنبول، قالت الرئاسة إن تركيا ستواصل الوقوف ”بتضامن تام“ مع حكومة الوفاق الوطني وإنها تهدف إلى تقوية العلاقات وستظل مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم.وقال أردوغان الشهر الماضي إن تركيا لا تشعر بالارتياح لقرار السراج التنحي.وأعلنت حكومة السراج وقفا لإطلاق النار يوم 21 أغسطس آب في البلاد.وبجانب الاتفاق العسكري بين أنقرة وطرابلس، تم التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مما شجع تركيا على زيادة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وهو ما تسبب بدوره في تصاعد النزاع بين تركيا وكل من اليونان وقبرص في المنطقة.إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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