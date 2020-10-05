2020/10/05 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربع ريال مدريد حامل اللقب على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه ليفانتي 2-صفر، ضمن المرحلة الخامسة في مباراة سجله فيها الفرنسي، كريم بنزيمة، هدفه الـ250 بقميص النادي الملكي، فيما تعثر برشلونة في أول اختبار جدي له هذا الموسم بتعادله مع ضيفه إشبيلية 1-1.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الإسباني.. ريال يتربع على الصدارة وبرشلونة يتعثر في أول اختبار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الإسباني.. ريال يتربع على الصدارة وبرشلونة يتعثر في أول اختبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).