سقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد

2020/10/05 | 02:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، في وقت متاخر من مساء الاحد، بسقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "صاروخين سقطا، اليوم، ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي"، فيما لم يشير المصدر الى اية تفاصيل اخرى.

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