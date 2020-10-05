2020/10/05 | 02:16 - المصدر: الوكالة الاخبارية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل: هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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