المهربون رموهم من القارب.. مصرع ثمانية مهاجرين عائدين من اليمن

2020/10/05 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى ثمانية مهاجرين وفُقد أثر 12 آخرين بعدما رماهم مهرّبون من مركب كانوا على متنه في المياه قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت، الأحد، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة فرانس برس.

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