كرة القدم -طقس- لتجييش الجماهير والهدف دائما إضفاء -الشرعيات- ومزيد تمرير الوعي المستلب - بشير الحامدي

2020/10/05 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي في عصرنا الحاضر أصبح من غير الجائز الحديث عن نشاط بشري غير ممكن التوظيف بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح القوى المهيمنة عالميا ومحليا فكل الأنشطة تقريبا صارت بهذا الحد أو ذاك موظفة لغاية ما لا تخرج عن مجالات نشاط المهيمن بصفة عامة.



الرياضة بصفة عامة وكرة القدم تحديدا ولئن ظهرت في البداية كنشاط طابعه العام ترفيهي قليل النفعية بالنسبة للمجتمع ولم يقع الاهتمام بها من قبل الباحثين مثلما وقع الاهتمام ......





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