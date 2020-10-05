رهان العلاقة بين التربوي والإداري في المغرب - محمد بقوح

2020/10/05 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_بقوح بمناسبة اليوم العالمي للمدرس نقدم ورقة بعنوان:رهان العلاقة بين التربوي و الإداري في المغربتمهيد هذه بعض الملاحظات حول واقع العلاقة بين ما هو تربوي و ما هو إداري في المغرب المعاصر، استنادا إلى مرجعية تجربتنا المهنية وخلفيتنا النقدية الفلسفية التي نقرأ بها الظواهر المجتمعية، و أهمها قضية التعليم.



1 - حين تعكس سلطة التعليم ارتفاع منسوب الوعي الشعبيالمرحلة التاريخية ......





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