قصف صاروخي جديد يستهدف محيط مطار بغداد الدولي

2020/10/05 | 02:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني بسقوط صاروخين على محيط مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة من فجر الاثنين.



وقال المصدر في حديث لـ"ناس"، ليلة الأحد على الاثنين، (5 تشرين اول 2020)، أن "صاروخين اثنين سمع دوي سقوطهما في ساحة مفتوحة بمحيط المطار".

ويأتي هذا القصف الصاروخي بعد أسبوع من سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في منطقة الرضوانية ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا معظمهم من الأطفال.

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