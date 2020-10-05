إنطلاقا من منطقة حي الجهاد.. سقوط صاروخين قرب مطار بغداد

2020/10/05 | 02:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بسقوط صاروخين قرب مطار بغداد مع إطلاق لصافرات الإنذار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا انطلاقا من منطقة حي الجهاد في بغداد، سقطا قرب مطار بغداد".

واضاف، ان "قاعدة فكتوريا في المطار اطلقت صافرات الإنذار".

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