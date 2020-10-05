فيديو.. إلهام شاهين تكشف سبب غياب عادل إمام عن حفل زفاف شقيقها

2020/10/05 | 02:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إحتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين ، مساء الجمعة الماضية ، بحفل زفاف شقيقها الفنان أمير شاهين المونتيرة منة جاب الله بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.وكشفت الفنانة إلهام شاهين ، كواليس حفل زفاف شقيقها ، وخاصة بعد عزوفه عن الزواج ، بسبب وفاة خطيبته الفنانة الراحلة ميرنا […]

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