صور: سقوط صاروخ كاتيوشا في الجادرية

2020/10/05 | 02:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني بسقوط صاروخ كاتيوشا وسط العاصمة بغداد وقال المصدر في حديث لـ"ناس"، (5 تشرين اول 2020)، إن "صاروخ كاتيوشا سقط في منطقة الجادرية بالقرب من مقهى الاطرقجي الواقع مقابل مركز باربي للتجميل".

واضاف المصدر أنه "لا توجد خسائر بشرية جراء سقوط الصاروخ".

وأفاد مصدر أمني بسقوط صاروخين على محيط مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة من فجر الاثنين.

وقال المصدر في حديث لـ"ناس"، ليلة الأحد على الاثنين، (5 تشرين اول 2020)، أن "صاروخين اثنين سمع دوي سقوطهما في ساحة مفتوحة بمحيط المطار".

ويأتي هذا القصف الصاروخي بعد أسبوع من سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في منطقة الرضوانية ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا معظمهم من الأطفال.

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