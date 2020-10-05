حملة بايدن الانتخابية تعلن نتيجة فحصه للكشف عن كورونا 

2020/10/05 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتيجة فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأحد، أجراه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن خلوه من الإصابة بعدوى مرض كوفيد-19.

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