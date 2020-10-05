علاء الربيعي: «سانت ليغو» أصبح من الماضي وجلسة السبت حاسمة

2020/10/05 | 03:27 - المصدر: الصباح

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بغداد: عمر عبد اللطيف

بعدَ أن تسببت الخلافات بشأن توزيع الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى بتأجيل إقرار البرلمان المواد الجدلية في قانون الانتخابات يبدو أن انفراجاً حدث بفقرة «كوتا النساء» في الانتخابات المبكرة المقبلة.

عضو مجلس النواب عن كتلة «سائرون» علاء الربيعي كشف في حديث لـ «الصباح» عن أن هناك «شبه توافق» من الكتل السياسية على أن تكون كوتا النساء دائرة انتخابية واحدة، لضمان الحفاظ على نسبتهن في الانتخابات المقبلة.

لم يبق من قانون الانتخابات سوى «الملحق» الذي توصلت الكتل السياسية الى أن يكون الاسبوع المقبل موعداً للتصويت عليه، بينما تستمر الخلافات على شكل ونوع وحجم الدائرة الانتخابية.

ويؤكد الربيعي أن نوع الدائرة السابق وفق نظام «سانت ليغو» الذي يقضي بأن تكون كل محافظة دائرة واحدة أصبح من الماضي، مشيراً الى أن الكتل بصدد التوافق على شكل الدوائر حسب الآراء الموجودة من الكتل السياسية، في حين أن موقف كتلته «سائرون» هو أن يكون لكل مرشح دائرة انتخابية، وهذا النظام معمول به في دول ديمقراطية كثيرة، بينما تتعدد آراء الكتل السياسية بشأن فقرة الدوائر، حيث إن هناك رأيا يدعو إلى أن يكون كل قضاء في المحافظات دائرة انتخابية.

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