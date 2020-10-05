البرلمان: الاقتراض سيجعل العراق يعلن إفلاسه في 6 أشهر

2020/10/05 | 03:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مهند عبد الوهاب

«الهزيمة يتيمة وللنصر ألف أب»، يبدو أن هذه المقولة تنطبق حرفياً على ملف رواتب الموظفين «المعلّقة» بين الحكومة التي ربطت على لسان وزير المالية توزيعها بإقرار قانون الاقتراض المقدم من قبله للتصويت في مجلس النواب، وبين الأخير الذي أخلى مسؤوليته من الملف، محملاً السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية مسؤولية «التعثر» في التخطيط المالي السليم.

عقب تصريح وزير المالية الدكتور علي علاوي أمس الأول السبت، بأن «إطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض»، توالت ردود الأفعال النيابية والسياسية، فقد أصدرت اللجنة المالية النيابية، بياناً شديد اللهجة، أنها «تفاجأت بمشروع قانون اقتراض آخر غير ذلك الذي جرى إقراره في حزيران الماضي وكأن عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق إفلاسه خلال ستة اشهر من الآن»، وتساءلت اللجنة: «ماذا بعد ذلك؟ وهل هذا هو الحل برأيكم؟ وماذا لو انخفضت أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن؟».

اللجنة المالية اتهمت «الحكومة بمحاولة رمي الكرة أمام مجلس النواب، وتخييره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للتهلكة قريباً بإفلاس البلاد والذي ستتحمل نتائجه الاجيال، وبين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير أنه (لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض) لإحراج المجلس وخلط الأوراق».

وتابعت اللجنة: «وهنا نود أن نؤكد لجميع أبناء شعبنا أن مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية، وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها، وان أي محاولة لرمي الكرة في ملعب مجلس النواب هو تنصل من تلك المسؤولية ومن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها».

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