6 إلى 10 رحلات يومياً من مطار البصرة

2020/10/05 | 03:27 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

شهدَ مطار البصرة الدولي انتعاشاً «محدوداً» في حركة الطيران بعد رفع الحظر الجزئي، وأفاد مدير إعلام وعلاقات المطار ناظم العامري في حديث لـ«الصباح»، بأن هناك يوميا ما بين 6 الى 10 رحلات داخلية وخارجية تنطلق من مطار البصرة الدولي، وهذه الرحلات تسير وفق الضوابط والتعليمات الواردة من سلطة الطيران المدني ومنظمة الطيران المدني والصحة الدولية بدءاً من فحص السونار والمطالبة باستمارة (PCR) للدول التي نتعامل معها بالمثل».

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