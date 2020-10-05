"دوي انفجار وصافرات إنذار".. أنباء عن "استهداف قاعدة أميركية في بغداد"

2020/10/05 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت "ثلاثة صواريخ" استهدفت قاعدة فيكتوريا الأميركية قرب مطار بغداد والسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام، فجر الاثنين.

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