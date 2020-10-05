صحة ترامب تنعكس على التداولات المالية في الأسواق الآسيوية

2020/10/05 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم في بورصة طوكيو، صباح الاثنين، بعد أنباء عن تحسن صحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

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