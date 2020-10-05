2020/10/05 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، "التضامن التام" مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وذلك خلال لقاء عقده في إسطنبول مع رئيسها، فايز السراج، وفق ما أعلن مكتبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيد على "تضامن تام".. إردوغان يلتقي السراج في إسطنبول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيد على "تضامن تام".. إردوغان يلتقي السراج في إسطنبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).