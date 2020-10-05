2020/10/05 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر البيت الأبيض صورة جديدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأحد، من مستشفى "وولتر ريد، حيث يتلقى الرعاية الصحية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدث إلى عدد من المسؤولين.. البيت الأبيض ينشر صورة جديدة لترامب من داخل المستشفى ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدث إلى عدد من المسؤولين.. البيت الأبيض ينشر صورة جديدة لترامب من داخل المستشفى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).