فيديو وصور مفبركة تفضح الحالة الصحية لـ ترامب

2020/10/05 | 06:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثارت صور مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فضيحة كبرى بعد تبين وجود عدد من الأخطاء بها، حيث تم التقاطها داخل مركز والتر ريد الطبي وهو يكتب على ورقة في محاولة لإظهار أنه قادر على العمل حتى أثناء محاربة فيروس كورونا.نشر البيت الأبيض، صورًا مثيرة للجدل لترامب على تويتر تظهر أنه يعمل […]

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