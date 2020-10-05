الكوكب الأحمر يقترب من الأرض.. حدث فلكي لن يتكرر قبل 15 عاما

2020/10/05 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب كوكب المريخ من الأرض، يوم الثلاثاء، لمسافة ستكون الأقرب لكوكبنا خلال السنوات الـ15 عاما المقبلة

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