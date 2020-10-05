العاب مجانية على متجر التطبيقات Google Play لفترة محدودة

2020/10/05 | 07:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يمتلئ متجر التطبيقات بمئات التطبيقات والألعاب التى تصدر بشكل يومى، ويعتبر متجر تطبيقات جوجل Google Play متجر حيوى لمستخدمى هواتف أندرويد الذى يصل عددهم إلى مليارات المستخدمين، ويتنوع المتجر ما بين التطبيقات والألعاب التى نقوم بتحميلها يوميا وتثبيتها على هواتفنا.وتتميز التطبيقات والألعاب الموجودة على متجر التطبيقات Google Play جوجل بلاى خاصة التطبيقات […]

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