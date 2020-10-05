صحة مكة: لا إصابات بكورونا في أول أيام عودة مناسك العمرة

2020/10/05 | 07:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت صحة مكة المكرمة، عدم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” بين المعتمرين في أول أيام عودة مناسك العمرة.وأوضح رئيس شؤون الحرمين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن هناك التزامًا واضحًا من جانب المعتمرين بكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم، داعيًا الله أن يرفع البلاء والجوائح عن المسلمين والعالم أجمع.وأفاد السديس […]

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